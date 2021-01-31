Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира. Об этом 30 января сообщили два проинформированных источника, передает Reuters

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк словам одного из источников, Науседа предложил кандидатуру Тихановской, чтобы продемонстрировать свою поддержку белорусскому демократическому движению и его требованиям проведения свободных выборов.

Прием заявок на Нобелевскую премию мира в этом году завершается 31 января, а победитель будет объявлен в ноябре. Тысячи людей, включая членов национальных парламентов, бывших лауреатов и ведущих ученых, могут предложить своих кандидатов на соискание премии. В прошлом году победителем стала Мировая продовольственная программа ООН.

Тихановская живет в Литве с тех пор, как покинула Белоруссию после президентских выборов 9 августа, победителем которых официально был в шестой раз признан Александр Лукашенко. После объявление результатов выборов в республике начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.