Ранее Минздрав сообщил, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в середине февраля в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Следующие поставки вакцин в рамках этой инициативы состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этих поставок Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин AstraZeneca.
Отмечается, что иммунизацию Зеленский обсудил с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым.
«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной… Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство», — говорится в сообщении.
Степанов добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения. Он добавил, что при равномерном распределении государственных средств хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации.
В то же время отмечается, что президент «поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19». Иммунизация будет добровольной.
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.
В январе харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».