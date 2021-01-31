Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в стране будет бесплатной в рамках плана, однако выступил за развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно привиться. Об этом сообщила пресс-служба Офиса главы государства 30 января

Глава Минздрава Украины резко высказался о вакцине «Спутник V» © скриншот с видео "DumskayaTV"

Отмечается, что иммунизацию Зеленский обсудил с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной… Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чем должно зарабатывать государство», — говорится в сообщении.

Степанов добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения. Он добавил, что при равномерном распределении государственных средств хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации.

В то же время отмечается, что президент «поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19». Иммунизация будет добровольной.

В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.

В январе харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».