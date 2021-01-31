Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов подали в суд на Минобороны Украины, требуя отменить вынесенные им дисциплинарные взыскания. Об этом 30 января сообщили «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда

Пять уголовных дел, доказывающих, что на Украине деспотия © Андрей Лубенский Отмечается, что Хомчак и Корнийчук обратились с исками в Окружной административный суд Киева, дата их рассмотрения не называется, а Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.

По данным агентства, министр обороны Украины Андрей Таран 27 ноября 2020 года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку, а в отношении Хомчака приказом министерства было вынесено дисциплинарное взыскание. Украинские военачальники просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Причины служебного расследования, проведенного в отношении украинских военачальников, агентство не приводит, поскольку обстоятельства дела засекречены. Соответственно, неясно, связаны ли расследование и дисциплинарные меры с произошедшей в сентябре 2020 года в Харьковской области катастрофой украинского военного самолета, в результате которой погибли 26 человек.

Вечером 25 сентября 2020 года возле Чугуева в Харьковской области при выполнении учебного полета разбился военный самолет Ан-26. В результате катастрофы погибли 26 из 27 находившихся на борту людей — членов экипажа, курсантов и офицеров Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба.

В конце декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения трем военным должностным лицам по этому делу. На 60 дней были взяты под стражу без права внесения залога командир воинской части и руководитель полетами воинской части, подозреваемые в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу.

Мера пресечения в виде личного обязательства избрана Дроздову, который подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия. Эта мера обязывает по первому требованию прибывать к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт. Ранее ему было предъявлено обвинение в халатности.