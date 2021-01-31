Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко выступил за исключение из фракции в Верховной Раде Украины Александра Дубинского, попавшего под санкции США, передает «Страна.ua»

Бортник рассказал, кто стоит за санкциями против Дубинского © Telegram Dubinsky.pro

«Я уже проголосовал и поддержал решение исключить Александра из фракции. Для меня было достаточно аргументов со стороны самого процесса: когда президент предлагал ему выйти, а он не вышел. А также то, что дальше разворачивалось в четверг (28 января — ред.) вечером на некоторых телеканалах — это уже нельзя назвать цивилизованной дискуссией», — заявил Корниенко.

Он не сообщил, сколько уже собрано подписей и как именно результат будет оглашен — поименно на заседании фракции или же просто озвучат итоговую цифру.

Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы «Эра-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и «Скептик» («Бегемот Медиа»). Среди внесенных в списки физических лиц — Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

После этого в Киеве прошло заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам заседания Корниенко заявил, что депутаты рассмотрят несколько вариантов решения ситуации с Дубинским, в том числе и его исключение из фракции. Дубинский, оказавшийся под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, заявил, что не собирается выходить из состава фракции.