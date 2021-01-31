Реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией», поэтому Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил в интервью «Пятому каналу» 30 января

Юго-Восток Украины поддерживает дискриминацию русского языка? © Скриншот из видео Украина.ру

«Абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные. И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — сказал омбудсмен.

Он полагает, для этого нужно общаться с русскоязычным населением «на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая».

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон — это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях.