Эксперт отметил, что политика Москвы на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски, поэтому сподвигнуть Кремль на силовой сценарий может разве что какой-то совсем уж чрезвычайный аврал.
«Однако пугать белорусского обывателя "российской угрозой", безусловно, будут. То, что эти "страшилки" звучат из штаба Тихановской, вполне закономерно, учитывая, что ее окружение в основном укомплектовано антироссийски настроенными националистами», — полагает Шимов.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.