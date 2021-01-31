Сценарий ввода российских войск в Белоруссию возможен только в случае какого-то совсем уж невероятного форс-мажора. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

«Третьего не дано»: Ищенко рассказал, как США превратят Белоруссию в заповедник © РИА Новости, Нина Зотина

«Однако пугать белорусского обывателя "российской угрозой", безусловно, будут. То, что эти "страшилки" звучат из штаба Тихановской, вполне закономерно, учитывая, что ее окружение в основном укомплектовано антироссийски настроенными националистами», — полагает Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.