Запад хотел бы видеть на месте Александра Лукашенко президента, который бы установил базу НАТО рядом со Смоленском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

«Им нужен другой человек, условный Тихановский или Тихановская, который все сольет скопом и скажет: придите и владейте нами. Вот это будет выгодный президент, а с Лукашенко надо играть. А зачем играть, нужна марионетка, человек, который будет выполнять команды. Лукашенко не такой, при всей своей ограниченности, прямые команды он выполнять не будет», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.