По его словам, хотя Лукашенко требует от России кредиты и обманывает Москву, в геополитическом плане он Западу не выгоден.
«Им нужен другой человек, условный Тихановский или Тихановская, который все сольет скопом и скажет: придите и владейте нами. Вот это будет выгодный президент, а с Лукашенко надо играть. А зачем играть, нужна марионетка, человек, который будет выполнять команды. Лукашенко не такой, при всей своей ограниченности, прямые команды он выполнять не будет», — сказал эксперт.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.