Кризисные тенденции внутри партии «Слуга народа» могут ослабнуть, если улучшится ситуация с пандемией на Украине и в мире, и произойдет оживление экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Путь на дно: почему Зеленский и «Слуга народа» теряют популярность © Facebook, Слуга Народу

«Экономическое оживление и подъем практически неизбежного, вызванного карантином спада может эти тенденции, о которых я говорил, смягчить. Но опять-таки не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов», — утверждает эксперт.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии «Слуга народа» обвалился на 9%, а президента Владимира Зеленского снизился с 26,2% в декабре до 19,8% в январе.