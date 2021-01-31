По его словам, Украина и здесь окажется в невыгодном положении, потому что у нее хуже, чем в большинстве европейских стран, ситуация с вакцинацией. Но она будет принципиально важна, если заболеваемость и дальше будет оставаться значительной.
«Экономическое оживление и подъем практически неизбежного, вызванного карантином спада может эти тенденции, о которых я говорил, смягчить. Но опять-таки не может идти речи о возвращении к рейтингам, которые были в 2019 году или в начале прошлого года. Речь идет о стабилизации и отыгрывании каких-то процентных пунктов», — утверждает эксперт.
По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии «Слуга народа» обвалился на 9%, а президента Владимира Зеленского снизился с 26,2% в декабре до 19,8% в январе.