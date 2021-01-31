Александр Лукашенко взвалил на свои плечи огромные полномочия не из властолюбия, а из-за того, что в стране была сложная обстановка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Хитрая история: как родилась белорусская государственность © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Собеседник издания напомнил, что Древнем Риме, где очень гордились своими республиканскими традициями и даже на каждую выборную должность выбирали двух человек, чтобы они друг друга контролировали, в чрезвычайных обстоятельствах выбирали единоличного диктатора и вручали ему всю полноту власти на то время, которое понадобится для решения этой задачи.

«Лукашенко взвалил на себя все эти обязанности от того, что страна была в чрезвычайном положении, а сейчас, когда во многом благодаря его усилиям страна из этого положения выходит, он, естественно, готов частью своих полномочий поделиться с другими», — сказал Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.