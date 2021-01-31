У белорусской оппозиции нет сил, чтобы заставить президента Александра Лукашенко отказаться от власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Диалога нет. Как Белоруссия готовится к Народному собранию © скриншот видео "РБК"

«Она (оппозиция) делает ставку на "Запад нам поможет", на внешнюю поддержку, на то, что в результате этого давления Лукашенко будет вынужден пойти на попятную. Лукашенко прекрасно понимает, что в той системе власти, как говорится, "дай палец — откусят руку". Поэтому он маневрирует, но ничего реально отдавать не хочет», — рассказал Андрей Золотарев.

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В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. Ряд экспертов полагает, что собрание будет нелегитимным, так как его делегатами станут исключительно сторонники действующего президента.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.