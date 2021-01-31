Стороны конфликта в Белоруссии зашли в тупик, и пытаются выйти из него за счет тактических маневров, не оглядываясь на легитимность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

«Стороны зашли в тупик, когда оппозиция не может свалить Лукашенко, ну а Лукашенко оказался в жесточайшем политическом кризисе, потому что это, по-моему, единственная постсоветская республика, в которой на 2021 год прогнозируется экономическое падение», — сказал эксперт.

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Диалога нет. Как Белоруссия готовится к Народному собранию © скриншот видео "РБК"

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.