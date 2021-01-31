Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию
Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию
© РИА Новости, Нина Зотина
Эксперт подчеркнул, что Украина получила независимость в результате добровольного демонтажа государства советскими элитами прежде всего в Москве, а советские элиты демонтировали СССР из-за своего желания стать нормальными полноценными капиталистами.

«Они хотели монетизировать свое высокое положение в советском государстве и доступ к финансовым и промышленным ресурсам в нормальные капиталы, которые можно наращивать, передавать по наследству и выходить на международный рынок», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что мечта украинских националистов о «соборной, суверенной державе» не состоялась, поскольку страна погрязла в гражданской войне, находится на дне долговой ямы, испытывает процессы деградации, депопуляции и деиндустриализации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 