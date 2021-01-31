Украинская власть зря героизирует националистов времен Великой Отечественной войны вроде Степана Бандеры или Романа Шухевича, потому что не им Украина обязана своей независимостью. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина

«Они хотели монетизировать свое высокое положение в советском государстве и доступ к финансовым и промышленным ресурсам в нормальные капиталы, которые можно наращивать, передавать по наследству и выходить на международный рынок», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что мечта украинских националистов о «соборной, суверенной державе» не состоялась, поскольку страна погрязла в гражданской войне, находится на дне долговой ямы, испытывает процессы деградации, депопуляции и деиндустриализации.

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