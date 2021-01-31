Санкции США в отношении депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» являются непосредственной атакой на олигарха Игоря Коломойского, у которого с Вашингтоном давние плохие отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Это попытка дискредитировать все источники токсичной для Байдена информации, в частности в деле «Бурисмы», переговоров с Порошенко и всего остального», — объяснил политолог.

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США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.