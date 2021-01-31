«Это попытка дискредитировать все источники токсичной для Байдена информации, в частности в деле «Бурисмы», переговоров с Порошенко и всего остального», — объяснил политолог.
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США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.