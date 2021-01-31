По его словам, цель Запада в отношении Украины — рано или поздно подготовить ее к участию в военной кампании против России. Это единственное, почему Украина может быть интересна Западу.
«А серьезная настоящая цель — это создать на Украине базу для сдерживания, давления и в перспективе для организации военной операции против России. Потому что сам НАТО воевать с Россией не хочет, это опасно, на своей территории это разрушительно. А устроить войну на территории Украины или на сопредельных территориях с Россией вполне возможно», — утверждает эксперт.
Украина все больше вовлекается в этот процесс. То есть с экономической точки зрения это постепенное сведение экономики к более примитивным формам. С культурно-образовательной точки зрения это украинизация и снижение образовательного уровня, добавил собеседник издания.
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