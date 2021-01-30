По версии следствия, злоумышленники переправили в Литву за два года более 300 рабочих из Украины и Белоруссии.
Сообщники заключили договоры с 13 строительными компаниями Литвы, где гастарбайтеры трудились электромонтажниками.
Чтобы скрыть налоги от своих доходов, украинцы составляли фиктивные трудовые договоры, по которым люди якобы отравлялись на работу в фирмы, принадлежащие мошенникам, в Польшу.
Вместо этого нанятые работники попадали в Литву.
Подозреваемыми по делу проходят пять человек, двух граждан Украины на время следствия поместили под стражу.