Около 500 тысяч евро налогов недоплатили в бюджет Литвы граждане Украины, которые тайно привозили иностранных рабочих в прибалтийскую республику. Об этом 30 января сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (FNTT)

Пять уголовных дел, доказывающих, что на Украине деспотия © Андрей Лубенский

Сообщники заключили договоры с 13 строительными компаниями Литвы, где гастарбайтеры трудились электромонтажниками.

Чтобы скрыть налоги от своих доходов, украинцы составляли фиктивные трудовые договоры, по которым люди якобы отравлялись на работу в фирмы, принадлежащие мошенникам, в Польшу.

Вместо этого нанятые работники попадали в Литву.

Подозреваемыми по делу проходят пять человек, двух граждан Украины на время следствия поместили под стражу.