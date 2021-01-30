Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, они обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса. Об этом 29 января сообщили на сайте главы украинского государства

Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев © REUTERS, Gleb Garanich

Он поблагодарил Евросоюз за инициативу по созданию механизма передачи вакцин странам-партнерам, добавив, что вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для иммунизации в 2021 году критически необходимой части населения.

Украинский лидер также призвал к более активному участию Еврокомиссии в переговорах Украины с производителями вакцин.

Ляйен в ответ заверила, что в текущем году страны ЕС и государства-соседи содружества получат достаточное количество вакцин.

С начала пандемии на Украине зафиксировали больше 1,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, почти 22,5 тысячи из них имели летальный исход.

Украинские власти планируют в 2021-2022 годах бесплатно вакцинировать 50% населения страны. Страна получит вакцины двумя путями. Как минимум 8 млн доз ей выделят на безвозмездной основе как участнице глобальной инициативы COVAX. Остальные вакцины Украина будет закупать у производителей. Украинская группа фармкомпаний «Лекхим» уже заключила договор с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 5 млн доз вакцины от COVID-19.