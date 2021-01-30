Французские власти, в частности, приняли решение запретить въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. При этом жители стран ЕС, въезжающие на территорию Франции, обязаны представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, в стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, сохраняется комендантский час.
В Чехию смогут попасть только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание. Ограничение будет действовать до середины февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.
За время пандемии коронавирусом в Чехии заразились более 970 тысяч человек, во Франции — свыше трех миллионов человек.