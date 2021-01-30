Введенные Киевом санкции против китайских инвесторов украинской компании «Мотор Сич» спровоцируют отток инвестиций из Украины. Об этом 29 января заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, говорится на сайте политсилы

Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, это может послужить сигналом всем потенциальным инвесторам обходить Украину стороной ввиду ее полной зависимости от внешнего управления Соединенных Штатов и коррупции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении на три года санкций против акционеров компании «Мотор Сич». В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция «Мотор Сич» эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что группа компаний DCH будет развивать «Мотор Сич» совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций «Мотор Сич». В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций. Президент Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий.