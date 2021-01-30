Президент Украины Владимир Зеленский назначил депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александра Скичко на должность главы Черкасской областной администрации. Соответствующий указ 29 января обнародовали на сайте офиса главы государства

На Украине 29-летний шоумен и ведущий «Евровидения» станет губернатором © Facebook, Олександр Скічко

Ранее Кабмин Украины одобрил кандидатуру 29-летнего Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

До парламентских выборов Скичко работал телеведущим, в мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Киеве.