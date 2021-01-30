«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. В офисе президента глава государства встретился с новым главой обладминистрации и вручил ему служебное удостоверение», — говорится на сайте офиса президента.
Ранее Кабмин Украины одобрил кандидатуру 29-летнего Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.
До парламентских выборов Скичко работал телеведущим, в мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Киеве.