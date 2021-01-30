В июле 2019 года он выставил на аукцион более 500 тонн радиационно загрязненного металлолома, изначально занизив его стоимость и назначив цену в 1 тысячу гривен ($35) за тонну. Тем самым, по оценке экспертов, нанеся государству материальный ущерб на сумму более 2,75 млн гривен (около $98 тыс.).
Офис прокурора не называет имя директора ЧАЭС. Однако известно, что с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП «ЧАЭС» исполнял Сергей Калашник.
Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри. Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. Зимой 2000 года работа станции была полностью прекращена.