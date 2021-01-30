Киевская областная прокуратура обвиняет бывшего директора Чернобыльской АЭС в незаконном обращении с радиоактивными материалами и уже направила в суд соответствующий документ. Об этом 29 января сообщил телеканал «Известия»

Эколог рассказал о новом радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Офис прокурора не называет имя директора ЧАЭС. Однако известно, что с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП «ЧАЭС» исполнял Сергей Калашник.

Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри. Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. Зимой 2000 года работа станции была полностью прекращена.