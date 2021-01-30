Государственное бюро расследований Украины (ГБР) не вручало подозрение экс-президенту страны Виктору Януковичу. Об этом 29 января заявила пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича

Дело Майдана: Янукович сделал неожиданное предложение © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Виктору Януковичу подозрения в государственной измене» — говорится в материале компании.

По словам адвоката бывшего украинского президента Виталия Сердюка, у ГБР нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения Януковичу по Харьковским соглашениям.

«Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам» — объяснил Сердюк.

Он также отметил, что увеличение российского контингента в Крыму Харьковскими соглашениями не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года.

Сердюк обратил внимание, что подписанию международных соглашений президентом всегда предшествует длительная работа, консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов. Само соглашение становится обязательным к исполнению лишь после его ратификации — путем принятия соответствующего закона Верховной Радой.

По предположению адвоката, обвинителями экс-президента движет «желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа».

В минувший четверг ГБР Украины заявило, что подозревает Януковича в госизмене из-за Харьковских соглашений, подписанных с РФ в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.