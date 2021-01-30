Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 29 января впервые пообщалась с властями Украины, сообщается на сайте оппозиционерки

Суздальцев рассказал, что сделает Россия, если Тихановская придет к власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрия Кулебы.

«Это первый контакт лидера демократической Белоруссии с представителями Украины», — говорится на сайте Тихановской.

На встрече экс-кандидат «сказала о благодарности белорусов украинской стороне за решение не признавать Лукашенко президентом». Она призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против белорусских властей и предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Белоруссии».

Кулеба поддержал эту идею.

«Украина последовательно поддерживает народ Белоруссии в его борьбе за свои права и демократические изменения», — заявил он.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил больше 80% голосов. На этом фоне ухудшились отношения Минска с Киевом. Украина просила выдать задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе. Однако те вернулись в Россию. Киев заявил, что приостанавливает контакты с соседней республикой.