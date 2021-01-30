Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет, чтобы его младший сын Николай учился на Западе. Об этом он рассказал 29 января во время встречи со студентами Белорусского государственного университета, передает телеканал СТВ

Ищенко рассказал, как сын Лукашенко может стать президентом Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также Лукашенко рассказал, что не будет советовать 16-летнему сыну поступать в БГУ.

«Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально, чтобы говорили: "А, сын в лучший вуз, его как обычно". Не в этом дело. Все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться», — резюмировал он.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

В сентябре 2020 года средний сын Лукашенко Дмитрий раскрыл место обучения своих дочерей. По его словам, все три дочери учатся в Минской международной гимназии. До этого сообщалось, что внучки Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.

Накануне Лукашенко заявил, что для управления страной необходимо «родиться президентом». По его мнению, стать главой государства без призвания невозможно, хотя у некоторых получается «поболтаться» на этом посту.