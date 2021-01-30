«Я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал "нет"», — заявил он, добавив, что Коля и сам не хочет там учиться.
Также Лукашенко рассказал, что не будет советовать 16-летнему сыну поступать в БГУ.
«Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально, чтобы говорили: "А, сын в лучший вуз, его как обычно". Не в этом дело. Все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться», — резюмировал он.
Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.
В сентябре 2020 года средний сын Лукашенко Дмитрий раскрыл место обучения своих дочерей. По его словам, все три дочери учатся в Минской международной гимназии. До этого сообщалось, что внучки Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.
Накануне Лукашенко заявил, что для управления страной необходимо «родиться президентом». По его мнению, стать главой государства без призвания невозможно, хотя у некоторых получается «поболтаться» на этом посту.