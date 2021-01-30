Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере против руководителя ООО «Строй инжиниринг» украинца Александра Хоменко, спонсирующего Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом). Об этом 30 января сообщает «Интерфакс»

Украинской Кардашьян угрожают киберполицией за мошенничество © Омович/Инстаграм Светланы Петренко, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск.

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ», — сказала Петренко.

По ее словам, «денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками».

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, а также соучастников преступлений.