Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 января поговорил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в преддверии ее визита в Москву. Они обсудили Россию, Украину, Белоруссию и Нагорный Карабах, сообщил госдепартамент

Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

В преддверии визита министра Линде в Москву госсекретарь Блинкен «выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает пытаться подавить право на мирные собрания».

На прошлой неделе в российских городах прошли несогласованные митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», тем более «ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних».