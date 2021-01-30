«Обсуждалось, как сохранять акцент на действиях России на Украине, реагировать на кризис в Белоруссии после выборов и продвигать процесс под эгидой Минской группы, призванный помочь Армении и Азербайджану договориться о долговременном и прочном политическом разрешении конфликта», — говорится в материале.
В преддверии визита министра Линде в Москву госсекретарь Блинкен «выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает пытаться подавить право на мирные собрания».
На прошлой неделе в российских городах прошли несогласованные митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», тем более «ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних».