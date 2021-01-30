Эксперт отметил, что при Порошенко активно демонизировался Путин, Порошенко использовал увешал всю Украину билбордами со своим лицом напротив лица Путина, но при этом Порошенко имел колоссальный антирейтинг.
«Получается, что демонизация Путина, наоборот, повлияла на рост числа тех, кто мог бы более нейтрально к нему относиться, или даже добавило ему «плюсов»», — указал Якубин.
Украинцы не доверяют своим политикам, а Путин в Украине, независимо от того, как его оценивают россияне, у многих ассоциируется с образом государственного деятеля, который вернул управляемость, покончил с хаосом 90-х, который принес некоторую стабильность, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.