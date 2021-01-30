Когда Петр Порошенко проводил президентскую кампанию 2019 года, он пытался притвориться «украинским Путиным», играть на том, что он «сильный лидер» и так далее. Это ему не помогло. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Лоббисты «Большой Фармы» лишили Украину российской вакцины © Facebook, Алексей Якубин

«Получается, что демонизация Путина, наоборот, повлияла на рост числа тех, кто мог бы более нейтрально к нему относиться, или даже добавило ему «плюсов»», — указал Якубин.

Украинцы не доверяют своим политикам, а Путин в Украине, независимо от того, как его оценивают россияне, у многих ассоциируется с образом государственного деятеля, который вернул управляемость, покончил с хаосом 90-х, который принес некоторую стабильность, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.