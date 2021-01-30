«Существовала договоренность до недавнего времени, от 14 сентября 2020 года, заключенная в Сочи между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, о том, чтобы взять под контроль политический процесс в республике, подготовить диалог и конституционную реформу. В общем-то, как мы понимаем, эта договоренность откровенно сорвана», — подчеркнул Суздальцев.
В пользу этого говорит заявление Лукашенко о том, что на Всебелорусском народном собрании конституционная реформа обсуждаться не будет, добавил он.
С октября Лукашенко говорил, что на Всебелорусском народном собрании будет меняться Конституция, но теперь он отказался от своих слов, констатировал эксперт.
Интервью Суздальцева можно прочитать на сайте Украина.ру