Всебелорусское народное собрание (ВНС) является имитацией поддержки президента Александра Лукашенко народом, сказал эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру 28 января

Он отметил, что законодательная основа ВНС непонятна, в Конституции страны этот орган не обозначен. Также официально не определены его полномочия и принцип отбора делегатов, однако есть негласный критерий — лояльность к Лукашенко, сказал Безпалько.

«Соответственно, на какой правовой основе будут воплощаться в жизнь решения этого Всебелорусского народного собрания? С моей точки зрения, это такой маленький, управляемый, абсолютно лояльный по отношению к Лукашенко майдан, не более того», — заявил Безпалько.

Диалога нет. Как Белоруссия готовится к Народному собранию © скриншот видео "РБК"

На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.

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