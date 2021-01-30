Проект «Слуга народа» будет существовать до следующих выборов или до начала избирательной кампании, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру 29 января

«Когда начнется избирательная кампания, из этой фракции будут выходить целые группы депутатов. Но до выборов этот парламентский проект досуществует. В следующем парламенте "Слуги народа", скорее всего, не будет», — считает эксперт.

Крах «Слуги народа» Зеленского: сенсация, которой ждали © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно последнему опросу КМИС, набравшая на выборах в парламент 43% голосов избирателей партия «Слуга народа» сейчас может рассчитывать только на 11,2% — почти трехкратное падение.

Победивший на президентских выборах с результатом порядка 75% Зеленский теперь набрал бы не более 26,2% голосов — его рейтинг обвалился почти втрое.