«Когда начнется избирательная кампания, из этой фракции будут выходить целые группы депутатов. Но до выборов этот парламентский проект досуществует. В следующем парламенте "Слуги народа", скорее всего, не будет», — считает эксперт.
Ранее стало известно, что рейтинги партии «Слуга народа» и ее лидера, президента Украины Владимира Зеленского, обвалились.
Согласно последнему опросу КМИС, набравшая на выборах в парламент 43% голосов избирателей партия «Слуга народа» сейчас может рассчитывать только на 11,2% — почти трехкратное падение.
Победивший на президентских выборах с результатом порядка 75% Зеленский теперь набрал бы не более 26,2% голосов — его рейтинг обвалился почти втрое.