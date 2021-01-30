Исключение депутата Верховной Рады Александра Дубинского из фракции «Слуга народа» дестабилизирует и без того переживающее не лучшие времена парламентское объединение, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 29 января

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует, чтобы Зеленский избавился от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.

«Это еще больше дестабилизирует саму фракцию, потому что многие из депутатов не поддерживают исключение Дубинского, не видят смысл выполнять решение, которое сформулировано не в Украине, а за границей», — сказал Бортник.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

Это также вызовет новую волну критики в отношении власти, потому что с точки зрения украинского законодательства Дубинский ничего противоправного не совершал.

«Люди вновь начнут обвинять Зеленского и его команду во внешнем управлении. Это вызовет еще много информационных и политических кризисов», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что в этом случае доверие внутри фракции будет окончательно подорвано.

Интервью Бортника можно прочитать на нашем сайте.