«Это свидетельствует о том, что президент и Офис президента теряют влияние на фракцию монобольшинства «Слуги народа». Такая же история была с назначением Саакашвили в правительство. То есть президент и его Офис теряют контроль над этой фракцией», — констатировал эксперт.
По его словам, «Слуга народа» в Раде разделилась на группы, некоторые из этих групп настроены оппозиционно в отношении президента и его Офиса.
Все это привело к тому, что де-факто монобольшинства, которое было создано партией Зеленского после досрочных выборов в парламент, больше не существует, отметил Бортник.
Он констатировал, что президентская фракция, имевшая поначалу конституционное большинство в 300 с лишним депутатов, теперь может собирать в лучшем случае 150-180 голосов, что менее 226 необходимых для принятия хоть каких-то решений в Раде.
Интервью Бортника можно прочитать на нашем сайте.