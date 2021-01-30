Провал голосования по кандидатуре министра энергетики Украины Юрия Витренко говорит о том, что президент страны Владимир Зеленский теряет влияние на своих депутатов в Верховной Раде, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 29 января

«Это свидетельствует о том, что президент и Офис президента теряют влияние на фракцию монобольшинства «Слуги народа». Такая же история была с назначением Саакашвили в правительство. То есть президент и его Офис теряют контроль над этой фракцией», — констатировал эксперт.

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Все это привело к тому, что де-факто монобольшинства, которое было создано партией Зеленского после досрочных выборов в парламент, больше не существует, отметил Бортник.

Он констатировал, что президентская фракция, имевшая поначалу конституционное большинство в 300 с лишним депутатов, теперь может собирать в лучшем случае 150-180 голосов, что менее 226 необходимых для принятия хоть каких-то решений в Раде.

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