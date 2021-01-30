Если те, кто в Белоруссии называет себя оппозицией, отказываются участвовать во Всебелорусском собрании, это значит, что они смутьяны и им нечего предложить народу. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил публицист Анатолий Вассерман

«Оппозиция — это не те, кто выходит на улицу с криками «Долой, да здравствует», а люди, способные предложить свои варианты решения задач, стоящих перед страной. И, если у оппозиции такие решения есть, она их публикует, и на выборах народ решает, чьи предложения представляются в данный момент наилучшими», — сказал эксперт.

По его мнению, народ не всегда решает правильно, но в любом случае решает именно он.

Анатолий Вассерман: Лукашенко взвалил на себя слишком много обязанностей © РИА Новости, Александр Натрускин

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.