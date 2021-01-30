«Оппозиция — это не те, кто выходит на улицу с криками «Долой, да здравствует», а люди, способные предложить свои варианты решения задач, стоящих перед страной. И, если у оппозиции такие решения есть, она их публикует, и на выборах народ решает, чьи предложения представляются в данный момент наилучшими», — сказал эксперт.
По его мнению, народ не всегда решает правильно, но в любом случае решает именно он.
А если у людей нет за душой ничего, кроме крика "Долой, да здравствует", то это не оппозиция в классическом смысле слова, а смутьяны. Если те, кто в Белоруссии называет себя оппозицией, отказываются участвовать во Всебелорусском собрании, это как раз и значит, что они смутьяны, что им нечего предложить народу и что они не рассчитывают на победу своих предложений в открытом споре», — заключил Вассерман.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.