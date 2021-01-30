Все, что предлагает народу Белоруссии Александр Лукашенко, без сомнения, легитимно – народ это одобряет и с этим согласен, уверен публицист Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Лукашенко взвалил на себя слишком много обязанностей © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко обещал, что на собрании будут рассмотрены поправки в Конституцию, однако позже глава государства отказался от своих слов.

«И сам Александр Григорьевич Лукашенко, и все, что он предлагает, в Белоруссии, несомненно, легитимно. Народ это так или иначе одобряет и с этим согласен. В том числе это относится ко Всебелорусскому народному собранию. Оно, несомненно, в той или иной мере устраивает громадное большинство народа Белоруссии», — сказал Вассерман.

Он отметил, что само собрание может не быть закреплено законодательно, но команда министров Лукашенко найдет формулировки, соответствующие законам Белоруссии.

«Если народу Белоруссии нужно это собрание, то оформить его законами — вопрос чисто технический», — заключил эксперт.

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