Весной Белоруссию ожидает активизация уличных выступлений, и власти уже пытаются предотвратить эту волну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

По мнению эксперта, ситуация в стране в 2021 году по-прежнему будет сложной, так как белорусский народ «злопамятный».

«Я не исключаю, что весной начнется вторая волна уличных выступлений, более жестких. Мы наблюдаем, что активно развивается подполье, там есть активисты, которые настроены на жесткое противостояние с властями, это такая структура сопротивления. И я не говорю даже о внешних структурах оппозиционных, которые выехали из страны, — их влияние на центр сопротивления очень небольшое», — сказал Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.