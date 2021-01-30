«Лукашенко ищет во Всебелорусском народном собрании замену выборам, которые он провалил 9 августа 2020 года. Он ищет легитимность этого собрания. Он сейчас оказался в зависимости от собственных силовиков — именно силовики сохранили его власть. И чтобы силовиками командовать, нужна хоть какая-то легитимность. Поэтому он ищет ее в рамках вот таких вот собраний», — сказал эксперт.
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Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.