Президент Белоруссии Александр Лукашенко после провальных президентских выборов ищет во Всебелорусском собрании легитимность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

«Лукашенко ищет во Всебелорусском народном собрании замену выборам, которые он провалил 9 августа 2020 года. Он ищет легитимность этого собрания. Он сейчас оказался в зависимости от собственных силовиков — именно силовики сохранили его власть. И чтобы силовиками командовать, нужна хоть какая-то легитимность. Поэтому он ищет ее в рамках вот таких вот собраний», — сказал эксперт.

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