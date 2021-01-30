«Ну, вы знаете, мы привыкшие. Москва привыкла, что Лукашенко постоянно ее обманывает, он делает это 26 лет. Напоминаю, что до 1 января 2021 года общая сумма дотаций, преференций, субсидий, которые Лукашенко получил, составляет 136 миллиардов долларов. И мы прекрасно понимаем, что никакой интеграции нет», — сказал эксперт.
По мнению Суздальцева, Союзное государство — это просто диалог по выкачиванию из России очередных дотаций.
«Поэтому нам не привыкать, что нас обманывают. Лукашенко считает, что Россия никуда не денется, он ее обманул в очередной раз, а для России важно, что в Минске нет уличных выступлений. Поэтому он считает, что Россия все это проглотит», — заключил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.