Россия привыкла к тому, что Лукашенко постоянно ее обманывает, он делает это на протяжении 26 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

«Ну, вы знаете, мы привыкшие. Москва привыкла, что Лукашенко постоянно ее обманывает, он делает это 26 лет. Напоминаю, что до 1 января 2021 года общая сумма дотаций, преференций, субсидий, которые Лукашенко получил, составляет 136 миллиардов долларов. И мы прекрасно понимаем, что никакой интеграции нет», — сказал эксперт.

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

«Поэтому нам не привыкать, что нас обманывают. Лукашенко считает, что Россия никуда не денется, он ее обманул в очередной раз, а для России важно, что в Минске нет уличных выступлений. Поэтому он считает, что Россия все это проглотит», — заключил он.

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