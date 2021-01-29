Он отметил, что у противников президента Белоруссии Александра Лукашенко нет конструктивной программы действий, кроме того, на выборах главы государства и после голосования народ в своей массе их не поддержал.
«Народ, конечно, не всегда решает правильно, но если народ ошибся, действует старинное правило: «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте» (видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте — укр.)», — сказал Вассерман.
Он подчеркнул, что «если у людей нет за душой ничего, кроме крика «Долой, да здравствует», то это не оппозиция в классическом смысле слова, а смутьяны».
Это также доказывает их нежелание участвовать во Всебелорусском собрании, это как раз и значит, что им нечего предложить народу и что они не рассчитывают на победу своих предложений в открытом споре, считает Вассерман.
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