С 2019 года в украинском Херсоне хранятся почти четыре тысячи тонн токсичных и радиоактивных отходов из Черногории, сообщил Telegram-канал Украина.ру 29 января

Как отмечают журналисты, это норма для современной Украины. Более того, проект поддерживает Всемирный банк.

«Отходы были отправлены в Херсон с верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории, которую вывели из эксплуатации. За долгие годы там скопились тонны загрязненной почвы и песка, оставшегося после пескоструйной обработки корабельных корпусов», — говорится в сообщении.

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«А куда это добро девать? Разумеется, на Украину. Теперь возникает вопрос, кто и за чей счет может сделать безопасным порядка 4 тысяч тонн токсичной грязи?» — задаются вопросом журналисты.

За этот «замечательный подарок из Черногории» стоит выразить отдельную благодарность Всемирному банку, подчеркивается в публикации.