Как отмечают журналисты, это норма для современной Украины. Более того, проект поддерживает Всемирный банк.
«Отходы были отправлены в Херсон с верфи Биела на Адриатическом побережье Черногории, которую вывели из эксплуатации. За долгие годы там скопились тонны загрязненной почвы и песка, оставшегося после пескоструйной обработки корабельных корпусов», — говорится в сообщении.
Лабораторные тесты, проведенные Министерством экологии Украины, показали, что отходы содержат большое количество веществ, которые могут вызывать рак и врожденные дефекты у новорожденных.
«А куда это добро девать? Разумеется, на Украину. Теперь возникает вопрос, кто и за чей счет может сделать безопасным порядка 4 тысяч тонн токсичной грязи?» — задаются вопросом журналисты.
За этот «замечательный подарок из Черногории» стоит выразить отдельную благодарность Всемирному банку, подчеркивается в публикации.