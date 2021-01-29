Неонацист Сергей Стерненко, убивший ножом в спину одессита и назвавший это «самозащитой», взят на поруки депутатом Верховной Рады Романом Лозинским, сообщил Telegram-канал Украина.ру 29 января

«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna сообщении.

В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину.

Неонацист назвал свои действия «самозащитой» и даже похвалялся ими.

Стерненко до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.