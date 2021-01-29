В связи с этим суд отменил ему действовавшую меру пресечения — домашний арест, говорится в сообщении.
В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину.
Неонацист назвал свои действия «самозащитой» и даже похвалялся ими.
Стерненко до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.