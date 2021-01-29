«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко
«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко
© Facebook, Natasya Nagorna
В связи с этим суд отменил ему действовавшую меру пресечения — домашний арест, говорится в сообщении.

В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину.

Неонацист назвал свои действия «самозащитой» и даже похвалялся ими.

Стерненко до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок. 