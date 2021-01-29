О намерениях Зверобой выдвигаться на выборы в Раду от партии Порошенко стало известно в конце прошлого года. Нынешний съезд «Европейской солидарности» официально выдвинул кандидатуру националистки.
В своей речи Порошенко рассказал об участии Зверобой в вооруженном конфликте в Донбассе, подчеркнув, что та ее миссия была очень важной, однако сейчас перед страной стоят другие вызовы и новые угрозы, которые принесла с собой «эпоха шоуменов» в украинской политике.
Он призвал партии «Батькивщина», «Голос» и «Свобода» поддержать Зверобой и таким образом «дать отпор олигархам».
«Не надо поддерживать Порошенко — поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19», — сказал экс-президент.
К слову, несмотря на антиолигархическую риторику, сам Порошенко остается одним из богатейших людей Украины. Так, прошедшие новогодние праздники он провел с семьей на Галапагосских островах, по сообщениям СМИ, политик отдыхал на яхте, аренда которой в месяц обходится в 350 тыс. долларов.
Настоящие имя и фамилия Маруси Зверобой — Елена Самбул (в замужестве — Беленькая). Активно участвовала в событиях на Евромайдане во время так называемой революции достоинства. После начала войны в Донбассе создала собственный тренировочный полигон для украинских карателей.
Широкую известность Маруся Зверобой получила после того, как в октябре 2019 года опубликовала ролик с угрозами президенту Владимиру Зеленскому. На том видео также фигурировала депутат от партии «Европейская справедливость» София Федина. Волонтер сказала, что Зеленский может погибнуть в Донбассе.
По факту угроз главе государства было возбуждено уголовное дело.
Позднее националистка также неоднократно оскорбляла Зеленского в нецензурной форме, а также желала смерти своим политическим оппонентам.