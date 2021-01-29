Украина вошла в десятку стран, которые хуже всех остальных в мире справляются с пандемией коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте австралийского аналитического центра The Lowy Institute

Украина оказалась на 90-й строчке из 98 в рейтинге. При этом Белоруссия, по подсчетам исследователей, на 60-м месте, Россия — на 76-м, а США — на 94-м.

«Этот интерактивный материал исследует, как почти 100 стран, располагающих общедоступными и сопоставимыми данными о вирусе, справились с пандемией на сегодняшний день после своего сотого подтвержденного случая заболевания COVID-19. Страны были отсортированы по широким категориям — по регионам, политическим системам, численности населения и экономическому развитию, — чтобы определить, существуют ли значительные различия между различными типами государств в борьбе с пандемией», — говорится на сайте.

В китайском мороженом с украинским ингредиентом нашли коронавирус © Pixabay

В ходе исследования использовались данные по состоянию на 9 января 2021 года. Отмечается, что в списке нет Китая, поскольку он не предоставил актуальные данные о борьбе с заболеванием.

Исследователи пришли к выводу, что в целом страны с меньшим населением, сплоченными обществами и дееспособными институтами имеют сравнительные преимущества в борьбе с глобальным кризисом, таким как пандемия.