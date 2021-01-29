Апелляционный суд Киева сохранил Андрею «Риффмастеру» Антоненко, одному из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 29 января сообщает strana.ua

Судья заявил, что апелляция защиты на решение об отказе в изменении меры пресечения на личное обязательство отклонена.

Сообщается, что после этого группа поддержки Антоненко стала скандировать: «П*дарасы», «Свободу Риффмастеру».

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Следующее заседание суда по делу об убийстве журналиста состоится 2 февраля.

По данным журналистов, в зале суда находились националистки Татьяна Черновол и Оксана Корчинская, а также группа поддержки из молодых людей спортивного телосложения.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году при взрыве его автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Подозреваемые в причастности к убийству — ветеран т.н. АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь — отказались признавать вину.