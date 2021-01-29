Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ) рассказал, что президентом нужно родиться. Видеоролик 29 января разместили в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье

В пятницу, 29 января, белорусский президент посетил БГУ и првоел беседу со студентами. Сообщается, что в разговоре также участвовали студенты вузов Гомеля, Могилева, Гродно, Бреста и Витебска.

Богдан Безпалько: Лукашенко может по примеру Зеленского превратить референдум в имитацию © РИА Новости, Нина Зотина данным Telegram-канала «Пул Первого», с одним из студентов юридического факультета БГУ глава Белоруссии общался более часа.

«Президентами не становятся. Президентами рождаются. После меня точно будет президент, точно. Не думай, что они будут все рожденными. Нельзя стать президентом. Нет, просто "проболтаться" можно. Президент президенту рознь», — заявил Лукашенко.

«Ты хочешь президентом быть? Говори, тебе за это ничего не будет», — обратился он к студенту.

Студент согласился, что «есть такие амбиции», Лукашенко отметил, что это хорошо.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках.

На 11-12 февраля назначено шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание. На нем планируется рассмотреть предложения по возможным поправкам к конституции страны.