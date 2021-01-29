Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что преждевременные призывы к отказу от нового правописания могут «вывести общество за пределы правового поля», сообщил 29 января телеканал «112 Украина»

Так комиссия отреагировала на решение Окружного апелляционного суда Киева об отмене нового украинского правописания.

«Несмотря на широкий резонанс, вызванный информацией в СМИ о решении Окружного административного суда города Киева относительно постановления Кабинета министров Украины, Национальная комиссия по стандартам госязыка как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения», — говорится в сообщении.

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В мае 2019 года Кабинет министров одобрил новую редакцию украинского правописания, которая заменила версию 1992 года. 3 июня эти правила начали действовать.

Одним из самых заметных изменений стало включение в нормы правописания слов женского рода, аналогичных понятиям мужского рода. Например: «поэтка» (вместо поэтесса), «членкиня», «докторка», «критикеса» и т.п.