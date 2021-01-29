Кличко сообщил, что в украинской столице на данный момент выявили 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра.
«Относительно девяти из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются», — рассказал Кличко.
По его словам, власть фактически не может влиять на деятельность частных домов престарелых. Кличко отметил, что этому мешают пробелы в законодательстве.
Мэр Киева призвал правительство ускорить разработку норм и критериев предоставления услуг в подобных учреждениях.
Проверки были инициированы после трагедии в нелегальном частном доме престарелых в Харькове 21 января. В результате пожара в учреждении погибли 16 пожилых людей, ещё пять человек госпитализированы.
Правоохранители задержали четверых причастных к делу и возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.