Теперь черный список запрещенных артистов из РФ включает 164 человека.
«В Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ — Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана», — говорится в сообщении.
В числе российских артистов, которых Минкульт по указанию СБУ ранее внес в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
На Украине после госпереворота 2014 года и референдума о присоединении Крыма Россию объявили страной-агрессором. Власти Украины утверждают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.
Музыкантам, певцам и актерам, побывавшим в Крыму или на неподконтрольной Украине территории Донбасса, как правило, запрещают въезд на Украину, а их личные данные вносят на сайт радикалов «Миротворец».