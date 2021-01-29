Еще пять артистов из России внесли в черный список Министерства культуры Украины. Об этом сообщили на сайте ведомства 29 января

Теперь черный список запрещенных артистов из РФ включает 164 человека.

«В Министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ — Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана», — говорится в сообщении.

Минкульт Украины закупил комиксы о принцессах-лесбиянках за 666 тыс. гривен © vsirazom.ua Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

На Украине после госпереворота 2014 года и референдума о присоединении Крыма Россию объявили страной-агрессором. Власти Украины утверждают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Музыкантам, певцам и актерам, побывавшим в Крыму или на неподконтрольной Украине территории Донбасса, как правило, запрещают въезд на Украину, а их личные данные вносят на сайт радикалов «Миротворец».