Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» большинством голосов поддерживают исключение из фракции их коллеги Александра Дубинского, против которого США ввели санкции из-за вмешательства в выборы. Об этом 29 января сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники

Разоблачения Байдена закрыли Дубинскому доступ к украинским кредитам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что вопрос будет вынесен на формальное голосование фракции — сбор подписей. Для вынесения на рассмотрение Рады, по данным издания, понадобится 70% подписей, или 172 человек. Во фракции «Слуга народа» числится 246 депутатов.

США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.

Дубинский провел пресс-конференцию, на которой его адвокат Татьяна Костина заявила, что санкции стали результатом «лживого доноса» украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» и конкретно ее исполнительного директора Дарьи Каленюк, которые якобы ввели в заблуждение американских чиновников.