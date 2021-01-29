«Так, 57% проголосовавших, а это 100 человек, выбрали третий вариант опросника — исключение Дубинского. Среди других, напомним, также были: поддержать его или уволить с должности заместителя главы парламентского комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос будет вынесен на формальное голосование фракции — сбор подписей. Для вынесения на рассмотрение Рады, по данным издания, понадобится 70% подписей, или 172 человек. Во фракции «Слуга народа» числится 246 депутатов.
США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и бывший помощник депутата Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук.
Дубинский провел пресс-конференцию, на которой его адвокат Татьяна Костина заявила, что санкции стали результатом «лживого доноса» украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» и конкретно ее исполнительного директора Дарьи Каленюк, которые якобы ввели в заблуждение американских чиновников.