После массового уничтожения в Дании норок, подхвативших COVID-19, пострадали украинцы, работавшие на соответствующих фермах, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Геноцид по-европейски. Почему атакуют памятники Леопольду и Черчиллю © REUTERS, John Sibley

«Оказывается, пострадали не только безобидные зверьки, но и украинцы, которые вкалывали на этих фермах. Их, разумеется, всех поперли с работы. Норок-то нет!» — говорится в сообщении.

Теперь Ассоциация украинцев Дании имитирует бурную спасательную деятельность, публикуя бесполезные советы тем, кто остался без заработка.

«Есть там, например, предложение учить датский язык и, отдельным пунктом, верить в себя!» — отмечается в публикации.