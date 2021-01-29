Как отмечается, «каким-то удивительным образом любые неприятности, случающиеся в мире, непременно касаются Украины», в том числе и массовый геноцид норок в Дании.
«Оказывается, пострадали не только безобидные зверьки, но и украинцы, которые вкалывали на этих фермах. Их, разумеется, всех поперли с работы. Норок-то нет!» — говорится в сообщении.
Теперь Ассоциация украинцев Дании имитирует бурную спасательную деятельность, публикуя бесполезные советы тем, кто остался без заработка.
«Есть там, например, предложение учить датский язык и, отдельным пунктом, верить в себя!» — отмечается в публикации.