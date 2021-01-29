Депутаты Верховной Рады одобрили закон о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания. Трансляцию заседания парламента 29 января вел телеканал «Рада»

За решение проголосовали 312 депутатов. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен (около 250 тысяч рублей).

Украинский школьник трижды умер во время урока © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Премию ежегодно будут получать максимум 30 человек.

Внешним независимым тестированием (ВНО) на Украине называется единственный государственный экзамен, который дает право одновременно «закрыть» результатом предметы в школе и подать их для поступления в высшее учебное заведение. В настоящее время язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.

Однако ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что украинский язык станет обязательным языком при сдаче независимого оценивания для абитуриентов и единственным возможным.