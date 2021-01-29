За решение проголосовали 312 депутатов. Премировать будут участников ВНО, поступающих в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен (около 250 тысяч рублей).
Премию ежегодно будут присуждать по четырем и более учебным предметам на общую сумму баллов не менее 790, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из учебных предметов.
Премию ежегодно будут получать максимум 30 человек.
Внешним независимым тестированием (ВНО) на Украине называется единственный государственный экзамен, который дает право одновременно «закрыть» результатом предметы в школе и подать их для поступления в высшее учебное заведение. В настоящее время язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.
Однако ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что украинский язык станет обязательным языком при сдаче независимого оценивания для абитуриентов и единственным возможным.