«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было —10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненые, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович», — написал Галкин.
Галкин отметил «невероятное присутствие духа», энергию и выправку актёра.
Юморист добавил, что 67-летний Лановой мог бы ограничиться основным концертом, и тем не менее он допоздна ходил вместе со всеми по палаткам, «согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором… а потом полетел вместе с нами на боевом вертолёте в Ханкалу и выступал и там».
«Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семёнович», — заключил он.
29 января актер Василий Лановой скончался от осложнений коронавируса в возрасте 87 лет.