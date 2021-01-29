Российский юморист Максим Галкин почтил память народного артиста Василия Ланового и рассказал, при каких обстоятельствах с ним познакомился. Совместную фотографию 2000 года из армейской палатки в Чечне он разместил в своем Instagram 29 января

«Я познакомился с ним 20 лет назад. Мы вместе летали в Чечню выступать перед нашими солдатами. За те четыре дня, что мы провели во время Второй Чеченской войны, меня затронуло многое. И сам ужас войны, и разрушенный Грозный, и пронизывающий январский холод (корпуса, где мы жили, в разгромленном аэропорту Северный, не отапливались, а на улице было —10 и невероятно влажно), и те жёсткие условия, в которых были раненые, перед которыми мы выступали, но меня поразил и Василий Семёнович», — написал Галкин.

Прощайте, капитан Грэй, прощайте, товарищ Варавва. Как жил и умер Василий Лановой © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Юморист добавил, что 67-летний Лановой мог бы ограничиться основным концертом, и тем не менее он допоздна ходил вместе со всеми по палаткам, «согревая простых солдат своей улыбкой, своим задором… а потом полетел вместе с нами на боевом вертолёте в Ханкалу и выступал и там».

«Потом мы не раз встречались уже в столичных тепличных условиях, но это первое впечатление осталось со мной навсегда. Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семёнович», — заключил он.

29 января актер Василий Лановой скончался от осложнений коронавируса в возрасте 87 лет.